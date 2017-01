Queen of Katwe to be shown at the Cazenovia Public Library » Herkimer announces academic honors for fall 2016 Students named to president’s and dean’s lists Herkimer County Community College recently awarded academic honors to 429 students for the fall 2016 semester. Included were 164 students named to the President’s List for earning a grade point average of 3.80 or higher and 265 students named to the Dean’s List for earning a grade point average between 3.25 and 3.79. President’s List: Bronx County Bronx Milnalis Diese Rebecca Wallen Broome County Johnson City Brandi Phelan Chenango County Afton Kimberly Ann Cracolici Norwich Hannah Rose Eddy Shannon Marie Moore Cortland County Cortland Stacey Shirk Delaware County Unadilla 2 Jenna Nicole Bullis Walton Seth Andrew Wildenstein Dutchess County Wappingers Falls Kristen D. Mullen Erie County Amherst Elizabeth M. Licata Franklin County Chateaugay Danielle Elizabeth Charland Saranac Lake Anna Elizabeth Mader Burke Grace Elizabeth Shipman Fulton County Broadalbin Brandon Charles Bevington St. Johnsville Celina Victoria Chavez Gillian Ann Perry Dolgeville Amanda Marie Cummings Greene County 3 Coxsackie Stephanie Anna Francis Herkimer County Cold Brook Alexis Brooke Darrow Dolgeville Crystal R. Barton Taylor Mae Johnson Emily Rose McGraw Hope E. McMahon Michael James Sarpen Kara Margaret Zilkowski Frankfort Marsala Francesca Bono Evan P. Burgess Taylor Leigh Lawton Rayna Elizabeth Orsino Karina Lea Perry Stephanie Judith Quesnell Brenden Michael Rivera Emma L. Vanderwerken Herkimer Nicole C. Carbone Samantha Jess Carpinella Alberts Laura Beth Haggerty Joshua Lawrence Lamanna Erich Nicholas Lanza Stephanie Marie Laymon Angelo P. Marroccolo Edris Noori Jonathan Perry Carol A. Price James William Quigley Brandon Raymond Rodriguez Julia Olga Shilo 4 Juli Elizabeth Webster Ilion Carly Izabella Gassmann Nicole Jordan Harrigan Scott Anthony Harris Jr Sharon Eleanor Howell Megan Claire Kentile Miranda A. Maldonado Abigail Ann McCann Marilee Murdock Brandon Scott Rawson Heather Ann Raymond Tracy Lynn Siver Hannah Scarlett Smith Jordanville Mark Andrew Loiacono Little Falls Keegan John Connolly Jesse Lee Davis III Brian Harold Kuehn Rachel Emily Parisi Melissa Ann Quackenbush Adeira Thibault Mohawk Abigail Brooke Jouben Bethany Lee Virginia R. Snyder Newport Rachel Ray Agne David Vasilievich Shubich Ohio Matthew Aaron Meza Salisbury Center 5 Aidan David Elwell Schuyler Julia Gabrielle Bora West Winfield Taylor J. Manley Jefferson County Watertown Shannon Prentice Bracewell Kings County Brooklyn Arnold Agard Kendra C. Gaillard Melissa N. Lipford Lewis County Port Leyden Cailey Jo Dosztan Emily Elizabeth Jones Summer Patrick Monroe County Fairport Katherine Ann Fiete Rochester Heidi Anne Buckler Spencerport Nicole Lea Weaver Webster Sarah Grace Whiting 6 Montgomery County Fort Plain Daisha Jabarri Bates Kayla Nicole Clifford St. Johnsville Stephen Curtis Simonelli Jr. New York County New York Christopher Nunez Abdoulaye Sarr Jr. Niagara County Gasport Taylor Arlene Fry Oneida County Barneveld Adrianna Davis Boonville Taylor Ann Hardy Clinton Dana Renae Maline Marcy Hayden D. Smith New Hartford Kara Ann Hall Noah J. McDonald New York Mills 7 Shana Marie Lavier Rome Megan Jean Durgan Neil Anthony Ferris Garrett Tyler Getchell William Francis Robinson Taberg Tracy Kay Matt Utica Daniel Louis Baldanza Ilya Demidovich Oliver Duff III Tracey Michele Fazio Cassandra Mendez Dmitry Myalik Bachngoc Thi Nguyen Emerald Starr Pett Vernon Adam Jason Dela Roche Alexandria Hojohn Verona Shari Ann Przybyla Whitesboro Brendan C. Heitz Jennifer Rose Onondaga County Fabius Zachary David Riker North Syracuse Paige Marie Crittela 8 Syracuse Olivia Corrin Schibeci Oswego County Bernhards Bay Lora L. Upham Oswego Kenneth Dolan Caitlyn Johndrew East Springfield Jared R. Tracy Hartwick Elizabeth Broten Mount Vision Hera Aurora Lee New Berlin Shawn M. Acre Oneonta Paula Stafford Queens County Ridgewood Emily Santiago Rensselaer County Troy Sean McLaughlin Saratoga County Charlton 9 Conor Quinn Maloney Schenectady County Scotia Madison Mae Myslinski St. Lawrence County Massena Erin M. Gardner Sullivan County Monticello Joshua D. Rivera Ulster County Kingston Ean James Hayner Newburgh Jamie Lynn Rogers Wayne County Wolcott Charlotte D. Galek Westchester County Port Chester Kevin Valdovinos Dean’s List Albany County Albany 10 Qhamarii A. Coleman Shauntia Copeland Laniah Siree Monasia Wright Nelson Santiago-Tolentino Colonie Chelsea Jasmine Corrow Delanson Desiree M. Bender Delmar Christine Elizabeth DiVirgilio Allegeny County Little Genesee Tiffany Jane Cradduck Bronx County Bronx Joelel Arriola Nicole Roslyn Baker Roberto William Cruz Aleia Jure Elda Kelmendi Chayonne M. Lewis Rene Moreno Broome County Binghamton Austin Lee Crissman Kirkwood Jacob Edward Conroy Cattaraugus County 11 Great Valley Amber L. Bleul Cayuga County Martville Katalina Kiechelle Sawyer Chautauqua County Fredonia Andrew Amatuzzo Clinton County Plattsburgh Delaware County Hobart Burkley Cole Dutchess County Poughkeepsie Nashon Abdullah Lassic Felix Leandro Riascos Erie County Angola Alicia A. Leppard Depew Sara Marie Spider Essex County Moriah Center Chellsea Elizabeth Callahan 12 West Port Andrew Keith Harrington Fulton County Broadalbin Cory Michael Sgambato Gloversville Elizabeth M. Dingman Hamilton County Speculator Samuel James Menzel Herkimer County Clayville Erin Kathleen McElwain Cold Brook Jennifer Barlow Rachel Rose Rickard Walter R. Szarek Dolgeville Ian Caleb Congdon Julia E. Jaikin Jacob A. McMahon Frankfort Morgan Rose Crouch Bailee Michelle Haddad Thomas Howard Haight Tyler Hobaica Nathan Bradley Jones Marissa F. Padula Samantha A. Sawanec 13 Molly Elizabeth Strong Amber L. Tobin Herkimer Danielle Marie Beach Jenna Mary Brittelli Matthew Alexander Cano Kayla Renee Fernald Sarah Ann Maphia Cady Leigh Marosek Patricia Ann Murphy Dana Lindsay Pohlig Casey Meghan Rockwell Jateia Shaniece Rushing Heather Miriam Sinclair Paulette Lynn Steffens Lyn M. Wellington Nicole M. Wren Ilion Joann Marie Barhydt Chyanna Paige Bernier Tiana Amber Bernier Skyler Jean Brault Alexis Victoria Dawley Paige Alexa DelGrego Sonia Iris Eysaman Kali R. Fical Melinda Ann Holmes Shannon Renee Holmes Mackenzie Rose Lasher Cameron Brian Madigan Tyler James Miller Karyna K. Ramirez Hailey E. Ramos Angela G. Ruggieri Sarah Elizabeth Slowik Marcella Maria Tayler Stephanie K. Temple Stephen Robert White 14 Zachary Austin Yero Jordanville Tess Margaret Hitchcock Little Falls Carolyn Elizabeth Alford Mark Dana Aloisio Jr. Taiylor Q. Cristman Noelle Lisa David Crystal M. Eaton Billie Rose Feasel Austin Roy Green Angela R. Harrington Samantha Lynn Heansel Kelly Lee Hoke Sara Lynn Kotary Rose A. Lamphere Brianne Makaela Nobile Kevin John Osiecki Diane M. Schweighofer Travis M. Sweet Middleville Morgan Ashley Miller Mohawk Jodi Kathlene Bahrakis Allen Michael Cool Kyle L. Enright Dustin Lamb Kaitlyn Jean McCarthy Mark Andrew Ptasznik Janina Marie Rogers Meghan Kathleen Walsh Newport Alexys Renee Bolton Cortney Kansas Crossett Mercedees Amber Lynn Henzel 15 Monserrat Gonzalez Ramos Old Forge Jason P. Perkins Poland Mikayla Marie Blumenstock Richfield Springs Tabitha L. Mackin Fordham Salisbury Center Brianna N. Kleist Utica Kelsey N. Dodge Joseph Anthony Tartaglia Vito Nicolino Valenzi Angela Vilovchik West Winfield Sydney P. Bridger Ian G. Dugan Jefferson County Watertown Theron Scott Lauber Kings County Brooklyn Kaseem Nijel Diaz Shawna Graves Lewis County Turin Christopher Anthony Bigenho 16 Madison County Canastota Allison Renee Babcock Haley Morgan Bertella Alexandria Helen Marie Jones Bekka-Jean Walker Chittenango Austin Gilbert Smith Earlville Shelby M. Ashton Eaton Erin M.K. Jones Hubbardsville Tammy Cook Oneida Courtney L. Buehner Connie Lee Sparks Monroe County Henrietta Shelby Carol Rathbun Rochester Nahomi Beltran Montgomery County Amsterdam Lucas J. Piurek Canajoharie MacKenzie Shea Stock 17 Fonda Tiffani Marie Koons Fort Plain Gabrielle Leah Bridgewater Makayla Lee Griffin Amanda Jones Love Nemecek Nassau County Baldwin Zayurna Shirley Brown Baldwin New York County New York Jamala Elizabeth Hunte Tatyana Lewis Niagara County Appleton Carlina J. Barbero Oneida County Boonville Dawson Green Chadwicks Christina L. Gruchy Clark Mills Jonathan Brewer Hardy Clinton Marcus Burkle Durhamville 18 Morgan Sgarlata Holland Patent Nicholas James Lanckton New Hartford Kathryn Conner Allison Emily Wiegand Oneida Khang Dang Duy Le Remsen Lorraine Elizabeth Broadbent Miranda Leigh Damiano Rome James Michael Redpath III Leiw Say Sauquoit Caitlyn Marie Hilts Jonathan Nicholas Montano Morgan Rose Randall Sherrill Heather Nichole Meehan Sylvan Beach Yan Chen Jules Elizabeth Engel Utica Kizzy Rochelle Lukerson Vito Castronovo Ashtyn Whitney Grems Maurice Justin Isaac Kei J. Johnson Muamer Maljisevic Sharon Ann McDonald 19 Moo Toh Taw Tori M. Zuranski Waterville Jenna Kathryn Fallon Whitesboro Brendan Scott Murphy Gabrielle Sinnott Yorkville Sabrina Maria Marriott Onondaga County Baldwinsville Keeanna Wolcik Brewerton Jacqueline Marie Gardner Clay Nicholas Anthony Vuocolo Fabius Kimberly Jo Murphy Memphis Cordell Jacob Sherwood North Syracuse Joshua N. Smith Tully Jenna Brooke Bailey Ontario County Farmington Bryn Katharine Regan 20 Orange County Middletown Tara N. Mihans New Windsor Sarah Jean Durham Newburgh Sade Monique Davis Nariah Osheana Allah Oswego County Oswego M'kenzie Reva Bradshaw Otsego County Burlington Flats Lisa A. Miller Laurens Cordell Patrick Cimko Richfield Springs Lora Danielle Andela Meagan Marie Lamphere Schenevus Austin Kyle Jory Sharon Springs Randi Nicole Farris West Winfield Morgan Ann Buss Rachel Suzanne Dipasqua Alyssa Marie Schmidt 21 Worcester Philip Robert Baum Queens County Astoria Gerard A. DiMattia Bay Side Matthew Santos College Point Victor Lam Far Rockaway Reshona A. Sears Flushing Megan C. Gabler Ozone Park Christina Angelina Hosein Richmond County Staten Island Dmitriy Miretskiy Rebecca Carmen Rodriguez Saratoga County Ballston Spa Alec Audette Daniel Bradley Roberts Charlton Jonathan Gordon Sell Clifton Park 22 Liam Patrick Kelly Mechanicville Nathan Daniel Proctor Schenectady County Ballston Lake Jonathan David Peck Schoharie County Richmondville Ashley Elle Lowe Seneca County Geneva Amie Jesse Barrett-Beckers St. Lawrence County Potsdam Marcy Lee Taylor Steuben County Corning Katicia Jenae Sakona Suffolk County Central Islip Justin Malcolm Harley Tioga County Nichols Tiffany Ann Amentler 23 Spencer Kyle Richard Holmes Tompkins County Brooktondale Jerrin B. Henderson Ulster County Connelly Jacob Keller Salzmann Highland Moises Gonzalez Vega Kerhonkson Fallon-Grace Alessandra Wynkoop Wayne County Macedon Jensen Leigh VanNostrand Westchester County Mount Vernon Kevin D. 