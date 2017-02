Chittenango High School hosting wheelchair basketball Feb. 8 » Chittenango High School announces second period honors High Honor Roll Ninth Grade Abbie Austin, Hannah Bertella, Riley Burns, Drew Busa, Mattison Cole, Lily Colligan, Mekenzie Dahlin, Keelin Davie, Matthew Eisenhut, Jaime Fitzgerald, Elizabeth Goss, Jerry Gould, Jonah Griffiths, Devon Hardy, Noah Hardy, Isabel Hilliker, Connor Hughes, Cassidy Kelly, Nicholas Korosec, Chelsea Lamphere, Jacob Lugena, Michael Mariani, Sarah Martin, Jada Masiclat, Mark Masiclat, Joshua Mattia, Gabrielle Matzell, Thomas McIntosh, Carolyn Myka, Alivia Narolis, Kelsey Page, Savannah Penoyer, Shannon Pitt, Clea Revette, Anthony Roberts, Jenna Sallin, Alexandra Shoemaker, John Spencer III, Andrea Stanek and Ashley Thompson 10th Grade Emma Albach, Hannah Bixby, Cody Bortle, Hannah Butler, Devlin Cameron, Ana Costa-Aguilera, Noah Cross, Tyla Cutrie, McKenzie Dombroski, Bailey Ford, Justin Fukes, Jessica Garcia, Aaron Horzempa, Elizabeth Knox, Elijah Mohamed, Emily Montroy, Mia Morgillo, Kailey Paul, Sydney Pellman, Caleb Prenoveau, Zoe Sauve, Annabelle Schmitte, Noah Schnauffer, Daniel Simmons, Antonietta Vigliotti and Anna Wickes 11th Grade Sean Austin, Emma Bailey, Alyssa Bates, Lillie Becker, Sydney Bennett, Olivia Brownell, Jacob Burgan, Nadia Cannistra, Trevor Crystal, Benjamin Cyr, Alexandra Drake, Coralee Everett, Zacharias Falkenburg, Madeline Flack, Taylor Glazier, Chase Gordon, Jacob Graham, Lauren Hardy, Madison Heller, Brandon Julian, Micheal June, Allyson Kampf, Michael Kimberly, Ashley Kovach, Matthew Lanphear, Jenna Lipke, Mykala Markopolsky, Megan Mayer, Matthew Morak, Jacob North, Hillarie Raymond, Nicholas Russell, Timothy Ryder, Caleb Seale, Seth Spurgeon, Gordon Stansbury, Kyle Tessier, Eryn Thompson, Haley Walters and Kaiden Williams 12th Grade Phillip Abell, Kaleigh Barrett, Brennan Buyea, Michael Capeling, Jonah Capella, Meghan Carter, Christian Cerio, Clayton Chandler, Allison Choi, Kyler Christopher, Emma Colligan, Michael Culkin, Duc Dang, Kayla Dennee, Alison Eisenhut, Jessie Gilbert, Mikayla LaForte, Andrew Larsson, Keara Lawson, Sarah Loucks, Heather Ludlow, Jennie McIntosh, Katherine McReynolds, Nicole Myers, Katelyn Myka, Anna Norman, Pablo Obando, Monique Paquin, Alexis Phillips-Rozelle, Dakota Prado, Alexandria Rheaume, Thomas Rooney, Thomas Valentine, Trisha Whaley, Shannon Wilcox and Cooper Young Honor Roll Ninth Grade Heather-Marie Allen-Miller, Skyler Byrne, Mackenzie Cesario, Olivia Cianfrocco, Isabella Cutrie, Devin Danaher, Ashley Darling, Shanice Darrow, Aaliyeh Emad, Edward Heller, Jake Inman, Maggie Jewell, Sarah Lanning, Sean Larsson, Michael Lincoln, Dimitri McGuinness, Samantha Morton, Brian Schermerhorn II, Evan Smith, Ethan Stansbury, Samantha Stone, Warren Tedford, Nathan Vivelo, Riley Weaver, Nicole Wilson and Elizabeth Zachow 10th Grade Anna Blaszkow, Victoria Broniszewski, Francis Cerio, Ersilio Cerminaro, Emily Collado, Autumn Cummings, William Demand, Kiersten Endres, Eric Ferguson, Chloe Foran, Sydney Foster, Alyssa Frantz, Anya Freedman, Griffin Furco, Stephanie Gilbert, Angela-Anne Gleasman, Jacob Joyal, Mathew Karbowniczak, Benjamin Kingsley, Dana Kraus, Delaney Maciag, Shelby Maring, Joshua Marshall, Daniel Moon, Tyler Moscarito, Anna Mulholland, Elliott O’Connell, Aiden O’Connor, Brendan Penny, Isiah Prado, Dylan Price, Julia Pynn, Joshua Rainwater, Emily Rutherford, Kaitlyn Simmons, Brenna Stanton, Hannah Stanton, Steven Stearns, Nikolas Thurber, Kara Thurston, Matthew Trease, Jeremy Warters, Justine Wittwer and Paul Wood 11th Grade Brittany Adams, SarahRose Bocketti, Emilee Boston, Leon Broniszewski, Riley Brown, Kaylei Brownell, Samuel Bullock, Riley Burhans, Jessica Carosella, Samantha Cassano, Antonio Cutrie, LeAnn Darling, Kendra Fraser, Marcus Gersch, Nicolas Giarrosso, Morgan-Shae Gondeck, Devin Gordon, Michaela Hall, Samuel Hill, Edward Houle, Zachary Jasmin, Samantha Just, Shannon Koegel, Jacqueline Kohler, Tanner Laramee, Joseph Lorini, Sarah Lyke, Joseph Mosack, Shayla Muncy, Severin Myers, Brianna Paikin, Meghan Pexton, Nicole Rose, Emily Russell, Tiffany Scofield, Kristina Shetler, Griffen Smith, Lucas Spiridilozzi, Vanessa Steah, Meghan Sternberg, Brandon Vecchio, Dylan Voutsinas, Christine Walker, Emily Wilson and Jessica Winchell 12th Grade Robert Allen, Ward Beley, Jacob Blaszkow, Jessica Burns, Trevor Butler, Julianne Carosella, Rachel Cleary, Matthew Collado, Mae Compoli, Daija Cush, Grant Czarnecki, Maria Catalina Estevez, Vincent Ezzo, Taylor Fairbanks, Anna Geiler, Richard Gibson III, Kelly Gloo, Hunter Hendrix, Devin Hodges, Jordan Howard, Kaitlyn Howard, Serena Jackson, Kayla Kissel, Alyssa Kolb, Caylah Lanning, Hannah Lanning, Brady Lewis, Carson Maciag, Justin Makowski, Tyler Malcom, Kaeleigh Matzell, Kyhra Moore, Hannah Neddeau, Megan Pierce, Ryan Pitt, Diego Prado, Megan Putnam, Ashley Rider, Alexa Rossi, Keoni Saturnio, Slone Scholl, Morgan Shoemaker, Daniele Soulier, Nicholas Stanton, Karleigh Sternberg, Adriana Stuper, Shannon Tanner, Brendan Voutsinas, Zachary Wilsey, Victoria Wilson, Charles Witthouse and Brooke Zaccanelli Share this: Email

