Students named to president’s and dean’s lists

Herkimer County Community College recently awarded academic honors to 437 students, based on grade point averages for the Spring 2017 semester.

Included on the president’s list are 148 students who earned a grade point average of 3.80 or higher for the spring 2017 semester.

Included on the dean’s list are 289 students who earned a grade-point average between 3.25 and 3.79. Local students on the honors lists are:

President’s List:

Herkimer County

Jennifer Barlow, Cold Brook

Megan L. Miller, Cold Brook

Faith M. Murphy, Cold Brook

Taylor Mae Johnson, Dolgeville

Emily Rose McGraw, Dolgeville

Rebecca A. Murdock, Dolgeville

Cerina Rose Spofford, Dolgeville

Krystal L. Buddles, Fort Plain

Marsala Francesca Bono, Frankfort

Taylor Leigh Lawton, Frankfort

Rayna Elizabeth Orsino, Frankfort

Marissa F. Padula, Frankfort

Karina Lea Perry, Frankfort

Brenden Michael Rivera, Frankfort

Viktoriya Vita Runkevich, Frankfort

Emma L. Vanderwerken Frankfort

Samantha Jess Carpinella Alberts, Herkimer

Kayla Renee Fernald, Herkimer

Kyja Fields, Herkimer

Joshua Lawrence Lamanna, Herkimer

Erich Nicholas Lanza, Herkimer

Stephanie Marie Laymon, Herkimer

Angelo P. Marroccolo, Herkimer

Patricia Ann Murphy, Herkimer

Carol A. Price, Herkimer

James William Quigley, Herkimer

Casey Meghan Rockwell, Herkimer

Brandon Raymond Rodriguez, Herkimer

Caleb T. Sanfino, Herkimer

Julia Olga Shilo, Herkimer

Alexis Victoria Dawley, Ilion

Erin Gayle Earl, Ilion

Kali R. Fical, Ilion

Sharon Eleanor Howell, Ilion

Abigail Ann McCann, Ilion

Tyler James Miller, Ilion

Heather Ann Raymond, Ilion

Tracy Lynn Siver, Ilion

Hannah Scarlett Smith, Ilion

Mark Andrew Loiacono, Jordanville

Joseph Hunt Bernos, Little Falls

Tiffany Jane Cradduck, Little Falls

Allison M. Dobrovolc, Little Falls

Austin Roy Green, Little Falls

Angela R. Harrington, Little Falls

Nathan James Miller, Little Falls

Melissa Ann Quackenbush, Little Falls

Adeira Thibault, Little Falls

Abigail Brooke Jouben, Mohawk

Bethany Lee, Mohawk

Rebekah L. O’Brien, Mohawk

Jodi Kathlene Wheeler, Mohawk

Rachel Ray Agne, Newport

Brianna N. Kleist, Salisbury Center

Amanda Michelle Youker, Salisbury Center

Julia Gabrielle Bora, Schuyler

Vito Nicolino Valenzi, Utica

Madison County

Randolph Jay Cresci Jr., Earlville

Courtney L. Buehner, Oneida

Oneida County

Taylor Ann Hardy, Boonville

Hayden D. Smith, Marcy

Kara Ann Hall, New Hartford

Noah J. McDonald, New Hartford

Allison Emily Wiegand, New Hartford

Shana Marie Lavier, New York Mills

Miranda Leigh Damiano, Remsen

Megan Jean Durgan, Rome

William Francis Robinson, Rome

Daniel Louis Baldanza, Utica

Oliver Duff III, Utica

Tracey Michele Fazio, Utica

Kei J. Johnson, Utica

Dmitry Myalik, Utica

Bachngoc Thi Nguyen, Utica

Tori M. Zuranski, Utica

Adam Jason Dela Roche, Vernon

Alexandria Hojohn, Vernon

Carla Ann Sovare, Vernon

Jenna Kathryn Fallon, Waterville

Brendan C. Heitz, Whitesboro

Brendan Scott Murphy, Whitesboro

Danielle C. Palmieri, Whitesboro

Sabrina Maria Marriott, Yorkville

Onondaga County

Michelle Nicole Hoosier, Liverpool

Paige Marie Crittela, North Syracuse

Joshua N. Smith, North Syracuse

Dean’s List

Herkimer County

Erin Kathleen McElwain, Clayville

Shannon Rosemary McElwain, Clayville

Ronald Alfred Barlow III, Cold Brook

Stephen Gary Sheppard, Cold Brook

Glen Daniel Baisley, Dolgeville

Ian Caleb Congdon, Dolgeville

Hope E. McMahon, Dolgeville

Jacob A. McMahon, Dolgeville

Kara Margaret Zilkowski, Dolgeville

Nathan Brown, Frankfort

Evan P. Burgess, Frankfort

Morgan Rose Crouch, Frankfort

Bailee Michelle Haddad, Frankfort

Nathan Bradley Jones, Frankfort

Dean Anthony Picente, Frankfort

Noel Quiles, Frankfort

Christopher Lewis Salamone, Frankfort

Julia Mary Zito, Frankfort

Elizabeth Ann Avery, Herkimer

Jaycib Barker, Herkimer

Danielle Marie Beach, Herkimer

Matthew Alexander Cano, Herkimer

Darlene Agotha Debardelben, Herkimer

Ellen Sue Fiorentino, Herkimer

Matthew A. Klosner, Herkimer

Rochelle E. Luppino, Herkimer

Terrence Alfred Oldfield Jr., Herkimer

Heather Miriam Sinclair, Herkimer

Kelsey Marie Sterusky , Herkimer

Lyn M. Wellington, Herkimer

Nicole M. Wren, Herkimer

Marissa Stacey Ackley, Ilion

Madelyn Jessica Barlow, Ilion

Chyanna Paige Bernier, Ilion

Tiana Amber Bernier, Ilion

William Connor Day, Ilion

Cody J. Edick, Ilion

Carly Izabella Gassmann, Ilion

Nakimah Fatimah Gladden, Ilion

Travis Lee Johnston, Ilion

Megan Claire Kentile, Ilion

Mackenzie Rose Lasher, Ilion

Cameron Brian Madigan, Ilion

Sara Anne Maley, Ilion

Schuyler James Negron, Ilion

Scott Barry Pierce, Ilion

Hailey E. Ramos, Ilion

Brandon Scott Rawson, Ilion

Angela G. Ruggieri, Ilion

Derek James Sweet, Ilion

Quinn Austin Worden, Ilion

Jensen E. Grescheck, Jordanville

Tess Margaret Hitchcock, Jordanville

Nicholas U. Ciccarelli, Little Falls

Daniel Lewis Fogerty, Little Falls

Brian Harold Kuehn, Little Falls

Carissa L. Moynihan, Little Falls

Brianne Makaela Nobile, Little Falls

Rachel Emily Parisi, Little Falls

Emerald Starr Pett, Little Falls

Dana Lindsay Pohlig, Little Falls

Travis M. Sweet, Little Falls

Allen Michael Cool, Mohawk

Sarah A. Fuentes, Mohawk

Tytis Alexander Markwardt, Mohawk

Kaitlyn Jean McCarthy, Mohawk

Abbigail Janelle Perkett, Mohawk

Sarah M. Phillips, Mohawk

Mark Andrew Ptasznik, Mohawk

Alexander James Shepardson, Mohawk

Abigail Grace Sweeney, Mohawk

Cortney Kansas Crossett, Newport

Courtney Marie Gee, Newport

David Vasilievich Shubich, Newport

Jason P. Perkins, Old Forge

Mikayla Marie Blumenstock, Poland

Jacob Tanner Cardinal, Poland

Tabitha L. Mackinn Fordham, Richfield Springs

Marina Kichuk, Utica

Joseph Anthony Tartaglia, Utica

Angela Vilovchik, Utica

Eric Daniel Vilovchik, Utica

Ian G. Dugan, West Winfield

Sydney P. Quick, West Winfield

Madison County

Allison Renee Babcock, Canastota

Haley Morgan Bertella, Canastota

Brandie Lynn Jeffers, Hamilton

Fallon James Jeffers, Hamilton

Amanda Lynn Girard, Morrisville

Savanna Malyn Gonyea, West Edmeston

Oneida County

Adrianna Davis, Barneveld

Dawson Green, Boonville

James Nathan Cheney Jr., Cassville

Dana Renae Maline, Clinton

Alexis Nicole Emmons, Durhamville

Morgan Sgarlata, Durhamville

Nicholas James Lanckton, Holland Patent

Alyssa Nicole Lawrence, New York Mills

Dashel M. Leitch, New York Mills

Khang Dang Duy Le, Oneida

Lorraine Elizabeth Broadbent, Remsen

Salvador Antonio Cortez III, Rome

Neil Anthony Ferris, Rome

Garrett Tyler Getchell, Rome

Ashley Marie House, Rome

Bee Marvel, Rome

James Michael Redpath III, Rome

Leiw Say, Rome

Alicia Nicole Swavely, Rome

Aye Za Ta, Rome

Megan Melissa Veschusio, Rome

Morgan Rose Randall, Sauquoit

Jules Elizabeth Engel, Sylvan Beach

Korena Lynn Kinney, Taberg

Than Than Aye, Utica

Vito Castronovo, Utica

Ilya Demidovich, Utica

Christina Settmia DeSarro, Utica

Ashtyn Whitney Grems, Utica

Kenny Thai Le, Utica

Muamer Maljisevic, Utica

Sharon Ann McDonald, Utica

April Sayshan, Utica

Simbrianna Vines, Utica

Megan Lynn Alley, Verona

Brandon J. Tyson, Waterville

Amber Rae Graves, Whitesboro

Mikaela Leigh Maiolo, Whitesboro

Marley Waterman, Whitesboro

Elma Muric, Yorkville

Onondaga County

Kaitlynn Rose Adsitt, Baldwinsville

Keeanna Wolcik, Baldwinsville

Jacqueline Marie Gardner, Brewerton

Nicholas Anthony Vuocolo, Clay

Zachary David Riker, Fabius

Thomas James Golden, Mattydale

Cordell Jacob Sherwood, Memphis

Quzette Renee Killins, Syracuse

Jenna Brooke Bailey, Tully

Grace Johnson, Tully

